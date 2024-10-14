Воскресной ночью в Астраханской области на железнодорожном перегоне пылал локомотив

Его тушили три с лишним часа. В полночь 13 октября на диспетчерский пульт ГУ МЧС поступило сообщение из Красноярского района: на 1507-ом километре железнодорожного перегона Дельта - Астрахань-2 произошло загорание локомотива, а также находящейся поблизости сухой растительности.