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Воскресной ночью в Астраханской области на железнодорожном перегоне пылал локомотив

Воскресной ночью в Астраханской области на железнодорожном перегоне пылал локомотив

Его тушили три с лишним часа. В полночь 13 октября на диспетчерский пульт ГУ МЧС поступило сообщение из Красноярского района: на 1507-ом километре железнодорожного перегона Дельта - Астрахань-2 произошло загорание локомотива, а также находящейся поблизости сухой растительности.

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