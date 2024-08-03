"Русская община" ответила на травлю: Критика звучала в эфире Соловьёва - от Витязевой

Фото: Freepik.com Представители "Русской общины" собрали в один пост как свою позицию, так и ответы, которые последовали после травли организации в эфире Владимира Соловьёва – на его платформе "Соловьёв Live".
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