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Театр абсурда

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"Русская община" ответила на травлю: Критика звучала в эфире Соловьёва - от Витязевой

"Русская община" ответила на травлю: Критика звучала в эфире Соловьёва - от Витязевой

Фото: Freepik.com Представители "Русской общины" собрали в один пост как свою позицию, так и ответы, которые последовали после травли организации в эфире Владимира Соловьёва – на его платформе "Соловьёв Live".

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