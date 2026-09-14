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Газета.ру

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В офисе Зеленского сочли, что генпрокурор сошел с ума из-за подозрения главе НАБУ

В офисе Зеленского сочли, что генпрокурор сошел с ума из-за подозрения главе НАБУ

Инициатива генерального прокурора Украины Руслана Кравченко по вручению подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу и человека, близкого к руководителю САП Александра Клименко является самодеятельностью, не согласованной с офисом Владимира Зеленского.

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