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Регионы России

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Судно получило серьёзные повреждения у берегов Дубая, российский моряк числится пропавшим

Судно получило серьёзные повреждения у берегов Дубая, российский моряк числится пропавшим

Название судна и точная дата происшествия не называются. Представители неназванной компании заявили, что из-за полученных повреждений невозможно получить доступ во внутренние помещения судна, где может находиться российский моряк.

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