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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист заявил, что Роналду «ничего» не сделал в матче с «Аль-Айном» (0:4). Тренер «Аль-Насра» Постекоглу ответил: «Вы смотрели другую игру. Нужно быть осторожнее с высказываниями»

Главный тренер « Аль-Насра » Эндж Постекоглу эмоционально пообщался с журналистом после поражения от « Аль-Айна » (0:4) в матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

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