SPX Daily — Sep 17, 2026 - Confluence Zone. Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! DrDeltaTrades Structure (macro → micro) Price remains well extended above the 200-week SMA, and that distance has been a persistent overhead worry, but the rally hasn't broken.
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