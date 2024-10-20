Роспотребнадзор напомнил россиянам про полезность шиповника

В плодах растения в несколько раз больше витамина C, чем в лимоне Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что плоды шиповника являются одним из самых эффективных средств профилактики простудных заболеваний, так как в них, помимо витамина C, содержится огромное количество и других полезных элементов.