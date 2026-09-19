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ИА Регнум

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Мосгоризбирком сообщил о кибератаках в первый день голосования в Москве

Мосгоризбирком сообщил о кибератаках в первый день голосования в Москве

В первый день голосования в Москве произошел технический сбой из-за хакерских атак. Об этом сообщил 19 сентября глава Мосгоризбиркома.

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