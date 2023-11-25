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В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

В России готовятся обновить стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в рамках нового национального проекта «Экономика данных», который призван вывести различные сферы жизни страны на новый уровень с использованием цифровых технологий.

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