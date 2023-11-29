"Массово летят штрафы": водители жестко наказывают за парковку во Владивостоке - видео

Во Владивостоке проходят рейды по борьбе с нарушениями правил парковки на муниципальных стоянках. Особое внимание уделяется автомобилям, номера которых замаскированы различными предметами, включая строительные перчатки и медицинские маски.
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