«Прилучный в итоге оказался не мужчиной», — журналист Паша Мавриди о том, как актер поступил с женой Муцениеце

Сказочный брак, который когда-то был примером для многих, обернулся настоящим кошмаром! Паша Прилучный для многих стал костью в горле, когда расстался с Агатой Муцениеце, но кто бы мог подумать, что недовольна им будет и пресса? Журналист Павел Мавриди столкнулся с бойким характером актера, когда ему довелось поработать с ним.