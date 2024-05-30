‼️ Должность министра курортов и туризма Республики Крым займет Сергей Ганзий Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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‼️ Должность министра курортов и туризма Республики Крым займет Сергей Ганзий Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.