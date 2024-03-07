Участники молодежного фестиваля в Сочи продают подаренных им Чебурашек

Участники молодежного фестиваля в Сочи продают подаренных им ЧебурашекНа интернет-площадках появились объявления о продаже игрушек Чебурашки – символа Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи, который получили участники в подарок.
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