Свежие веяния: что нового появилось в московских ресторанах весной

Российская столица по праву считается законодательницей гастрономической моды в нашей стране. Рестораны Москвы генерируют новые идеи, опираясь как на международный опыт, так и на собственные национальные и региональные кулинарные традиции.
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