Британский генерал предупредил об угрозе войны через пять лет

Бывший начальник генерального штаба британских вооруженных сил Патрик Сандерс заявил, что если Великобритания не восстановит свои запасы летального оружия, исчерпанные из-за помощи Украине, то через пять лет окажется перед угрозой войны.
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