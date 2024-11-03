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Списанные спутники НАТО тестируют в зоне СВО

Списанные спутники НАТО тестируют в зоне СВО

Радиолюбители применяют их для голосовой связифото: Роскосмос --> В условиях работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российские специалисты применяют использованные спутники НАТО для обмена голосовыми сообщениями.

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