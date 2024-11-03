Списанные спутники НАТО тестируют в зоне СВО

Радиолюбители применяют их для голосовой связифото: Роскосмос --> В условиях работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российские специалисты применяют использованные спутники НАТО для обмена голосовыми сообщениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии