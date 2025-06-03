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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Команда MindsEye теряет двух ключевых фигур в компании за неделю до выхода*...

Команда MindsEye теряет двух ключевых фигур в компании за неделю до выходаОдной из игр июня 2025 года является MindsEye, игра-песочница, созданная Build a Rocket Boy, командой под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, известного по работе над GTA.

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