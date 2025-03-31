Торжественное мероприятие прошло в Туркменистане в честь 4-й годовщины Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова

Алматы, 29 марта /Синьхуа/ -- В городе Аркадаг в Туркменистане в субботу состоялось торжественное мероприятие, посвященное четвертой годовщине со дня основания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.