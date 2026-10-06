Раздевалка может взорваться в любой момент – Шалимов объяснил, почему опасно подписывать Дзюбу, приведя пример конфликта Роналду в сборной

«Что касается роли в раздевалке, то у больших игроков, которые в солидном возрасте, тема раздевалки складывается по-разному, - поделился футбольный тренер, ветеран «Спартака» Игорь Шалимов, объясняя, почему Артем Дзюба так и не подписал контракт в РПЛ.