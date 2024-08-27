Конкурс "Предприниматель года-2024" - регистрация открыта!

Регистрация на конкурс "Предприниматель года-2024" уже открыта. Организаторы - Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан и Дагестанский государственный университет - приглашают всех творческих, талантливых и амбициозных представителей бизнеса принять участие в этом мероприятии.