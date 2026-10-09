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«Единая Россия» предложила Минцифры определить перечень госданных для обучения искусственного интеллекта

«Единая Россия» предложила Минцифры определить перечень госданных для обучения искусственного интеллекта

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Российские власти продолжают работу над национальной системой данных для искусственного интеллекта – одного из приоритетных направлений технологического раздела Народной программы «Единой России».

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