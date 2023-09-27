Воспитанники Ольхово-Рогского детского сада побывали на экскурсии на берегу реки Калитва

В солнечный день воспитанники старшей группы с воспитателями Стецко Кариной Владимировной и Ломатченко Викторией Александровной, помощником воспитателя Радченко Ириной Сергеевной совершили познавательную экскурсию на берег реки Калитва, которая расположена в селе Ольховый Рог.