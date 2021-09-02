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20 закулисных фактов про фильм "Мумия", которые будет интересно узнать каждому фанату этого популярного блокбастера

20 закулисных фактов про фильм "Мумия", которые будет интересно узнать каждому фанату этого популярного блокбастера

Во время археологических раскопок в древнем городе Хамунаптра один американец, служащий во Французском Иностранном легионе, случайно пробуждает мумию, которая начинает сеять хаос в поисках реинкарнации своей давно потерянной любви…Во время археологических раскопок в древнем городе Хамунаптра один американец, служащий во Французском Иностранном легионе, случайно пробуждает мумию, которая начинает сеять хаос в поисках реинкарнации своей давно потерянной любви… Этот фильм, вышедший на экраны в 1999 году, стал популярнейшим приключенческим блокбастером, объединившим перед экраном и любителей ужастиков, и романтичных особ, и тех, кто интересуется древностью.

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