20 закулисных фактов про фильм "Мумия", которые будет интересно узнать каждому фанату этого популярного блокбастера

Во время археологических раскопок в древнем городе Хамунаптра один американец, служащий во Французском Иностранном легионе, случайно пробуждает мумию, которая начинает сеять хаос в поисках реинкарнации своей давно потерянной любви…Во время археологических раскопок в древнем городе Хамунаптра один американец, служащий во Французском Иностранном легионе, случайно пробуждает мумию, которая начинает сеять хаос в поисках реинкарнации своей давно потерянной любви… Этот фильм, вышедший на экраны в 1999 году, стал популярнейшим приключенческим блокбастером, объединившим перед экраном и любителей ужастиков, и романтичных особ, и тех, кто интересуется древностью.