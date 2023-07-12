Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина никогда не будет в НАТО. И это подтвердил саммит в Вильнюсе, сказал эксперт в эфире U.
Риттер: Запад подталкивает Украину к началу разговора о мире с Россией
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Риттер сменил волну.Но он молодец,Со знанием дела и ситуации ведет рассказ.
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16 час.
ВЮ
Валера Юшков
Так легко царь подружится с бандеровцами. Как и с Эрдаганом.
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15 час.
VG
Vasily Golov
Чем грозит НАТО присутствие Украины в составе.1. 5ст договора вступает в силу Война Украине России и НАТО. 2.Тогда у России есть возможность нанести удар по центрам принятия решений.Их много.Но Брюссель и Вильнюс первыми получат.3.Начали выпускать массово Герани БПЛА.Пусть ждут ответного удара на Москву Кремль по Киеву.По офису президента и парламенту ВРУ.Потом будут оплакивать сгоревшие виллы Тимошенко,Порошенко,Ахметов,Пинчук. Герань в самый раз.Меняем пшеницу на двигатели для Герани.Многие изъявили обмен.
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15 час.
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