Так легко царь подружится с бандеровцами. Как и с Эрдаганом.

VG

Vasily Golov

Чем грозит НАТО присутствие Украины в составе.1. 5ст договора вступает в силу Война Украине России и НАТО. 2.Тогда у России есть возможность нанести удар по центрам принятия решений.Их много.Но Брюссель и Вильнюс первыми получат.3.Начали выпускать массово Герани БПЛА.Пусть ждут ответного удара на Москву Кремль по Киеву.По офису президента и парламенту ВРУ.Потом будут оплакивать сгоревшие виллы Тимошенко,Порошенко,Ахметов,Пинчук. Герань в самый раз.Меняем пшеницу на двигатели для Герани.Многие изъявили обмен.