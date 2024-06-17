Кремль отказался анонсировать возможный обмен обвиняемого в шпионаже Гершковича

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 17 июня, в ходе брифинга с журналистами отказался анонсировать возможный обмен обвиняемого в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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