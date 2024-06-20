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Сын кутюрье Вячеслава Зайцева скончался в 64 года после тяжелой болезни

Сын кутюрье Вячеслава Зайцева скончался в 64 года после тяжелой болезни

Он длительное время проходил лечение — боролся с раком толстой кишки.pixabay.com--> Сын российского модельера Вячеслава Зайцева — Егор — скончался в 64 года после тяжелой болезни, сообщает Российская академия художеств.

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