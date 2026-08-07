Прокуратура защитила права инвестора при реализации проекта в Мангистау

В Мангистауской области прокуратура защитила права инвестора, реализующего проект по строительству завода по производству безалкогольных напитков, минеральной и бутилированной воды стоимостью 1,3 млрд тенге, передает inAktau.
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