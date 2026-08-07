Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

111 подписчиков

Прокуратура защитила права инвестора при реализации проекта в Мангистау

Прокуратура защитила права инвестора при реализации проекта в Мангистау

В Мангистауской области прокуратура защитила права инвестора, реализующего проект по строительству завода по производству безалкогольных напитков, минеральной и бутилированной воды стоимостью 1,3 млрд тенге, передает inAktau.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии