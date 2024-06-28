Политолог назвал дебаты Трампа и Байдена перепалкой уровня "дурак — сам дурак"

REUTERS/Brian Snyder Предвыборные теледебаты между президентом США Джо Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом представляют собой перепалку уровня "дурак – сам дурак", отметил политолог Вячеслав Беляков.
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