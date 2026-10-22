Организаторы международного зимнего праздника «Гиперборея», который запланирован на период с 9 по 13 февраля 2027 года, определились с главной темой мероприятия.
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