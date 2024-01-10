За что уволили Октавиана Армашу

Октавиан Армашу был отправлен парламентом в отставку с поста президента Нацбанка Молдовы 21 декабря с формулировкой за "недостаточную и неэффективную деятельность НБМ в части аудита процессов и лиц, причастных к делу о "краже миллиарда"».