За что уволили Октавиана Армашу

Октавиан Армашу был отправлен парламентом в отставку с поста президента Нацбанка Молдовы 21 декабря с формулировкой за "недостаточную и неэффективную деятельность НБМ в части аудита процессов и лиц, причастных к делу о "краже миллиарда"».
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