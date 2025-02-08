65 лет назад в Голливуде открыли Аллею славы

Ровно 65 лет назад — 8 февраля 1960 года — в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре была заложена Аллея славы — променад, тротуары которого инкрустированы пятиконечными звездами с именами прославленных деятелей шоу-бизнеса.