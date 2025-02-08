Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Интересно, заем российские сми печатают некоего дубинского ? Этот персонаж - НИКТО! И никакого влияния на политику ру...Дубинский: Зеленс...
  • Evgeni Velesik
    70 квартир в Ростове, в Макеевке и пр., может пора уже кому-то объявить Войну? Или так и будут уничтожать наших людей?Число пострадавши...
  • Андрей Зарубкин
    Киевские аласти уже продали коллективному Западу больше половины территории Украины. Показали певца, который с крыши ...Слуцкий: Зеленски...

65 лет назад в Голливуде открыли Аллею славы

65 лет назад в Голливуде открыли Аллею славы

Ровно 65 лет назад — 8 февраля 1960 года — в Лос-Анджелесе на Голливудском бульваре была заложена Аллея славы — променад, тротуары которого инкрустированы пятиконечными звездами с именами прославленных деятелей шоу-бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх