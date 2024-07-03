Си Цзиньпин и К.-Ж. Токаев приняли участие в церемонии запуска Транскаспийского международного транспортного маршрута

Астана, 3 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду совместно по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска Транскаспийского международного транспортного маршрута.
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