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Фестиваль социального кино «Лампа» впервые пройдет в Москве

Фестиваль социального кино «Лампа» впервые пройдет в Москве

В Москве впервые проходит международный фестиваль-форум социального кино «Лампа» под девизом — «Город светлее с кино», 16 октября пишет «Российская газета».

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