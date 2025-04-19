Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • sherbakov sherbakov
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  • Мария
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  • Одиссей
    Вот согласен с предыдущими постами!! От удара по Литве бюргеры даже не почешутся. Они даже не поймут, где это! А вот ...На удар «Таурусом...

А ты знаешь, як воны называють нашу Паску?!!!

Вчера   все  потешались   над  укропами, которые сами не  знают, как  у них Пасха называется:https://t.

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