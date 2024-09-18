Ситуация с общественным транспортом в Ялте

В связи с этим рекордно жарким летом люди вынуждены были подолгу ждать общественный транспорт. Глава Ялты провела совещание, на котором признала: «Вынуждена констатировать, что все лето у нас была катастрофическая нехватка водителей, в связи с чем нарушался график движения».
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