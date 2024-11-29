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Украинские десантники передали ДОТ русской армии в Копанках

Украинские десантники передали ДОТ русской армии в Копанках

Четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады сложили оружие и передали контроль над ДОТ в районе Копанки русской 1-й танковой армии.

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