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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп сыграет с Уилсоном, Хоукинс встретится с Алленом

Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия 1/2 финала 30 ноября Джадд Трамп (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 16.

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