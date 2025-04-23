Захарова заявила, что не оскорбляла защищавшего Зеленского и ВСУ журналиста

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с заявлением, что не оскорбляла защищавшего украинского лидера Владимира Зеленского и ВСУ «анонимного» журналиста одного из СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии