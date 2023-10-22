Хельмут Марко назвал главного конкурента Ферстаппена на гонку в Остине

Хельмут Марко назвал главного конкурента Ферстаппена на гонку в ОстинеGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился мнением о том, кто может составить конкуренцию Максу Ферстаппену в основной гонке Формулы 1 в Остине.