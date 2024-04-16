Рыбаки в Музее Мирового океана в Калининграде отпраздновали День селедки

В Музее Мирового океана отметили День селёдки, чествуя рыбаков различных поколений. Праздник, восходящий к традициям первых послевоенных сельдевых экспедиций из Калининграда, начался с торжественного митинга, где присутствовали ветераны рыбопромыслового флота, руководство региона, а также студенты и преподаватели КГТУ.