Детский насильник из Костомукши получил большой тюремный срок

В 2022 году мужчина совершил сексуальные действия в отношении двух детей прямо во дворе жилого дома. В Карелии мужчина приговорен к длительному лишению свободы за преступление против половой неприкосновенности.
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