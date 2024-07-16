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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» показал домашнюю форму на сезон-2024/25 – черно-белую с узором, напоминающим поверхность Луны

«Ювентус» показал домашнюю форму на сезон-2024/25 – черно-белую с узором, напоминающим поверхность Луны

Комплект от бренда adidas выполнен в традиционных для туринского клуба черно-белых цветах. На футболку нанесен текстурированный узор, напоминающий изображение лунной поверхности.

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