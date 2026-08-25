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«Каждая эпоха рождает своих героев»: Путин заявил, что российские военные пишут историю страны

«Каждая эпоха рождает своих героев»: Путин заявил, что российские военные пишут историю страны

Президент призвал сохранять память о героях ВМФ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. В День Военно-морского флота президент России Владимир Путин встретился с моряками в Санкт-Петербурге и обратился к ним с программным заявлением.

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