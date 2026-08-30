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Газета.ру

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Мэр Москвы Собянин заявил об уничтожении трех украинских беспилотников

Мэр Москвы Собянин заявил об уничтожении трех украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы.

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