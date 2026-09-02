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Командир ВСУ приказал убить двоих своих боевиков за жалобы на пытки

Командир ВСУ приказал убить двоих своих боевиков за жалобы на пытки

Командир батальона первого отдельного штурмового полка украинской армии «Волки Да Винчи» приказал убить двоих боевиков.

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