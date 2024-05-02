Сегодня истекает срок подачи декларации о доходах, полученных в 2023 г. Федеральная налоговая служба напоминает, что передать документ можно через налоговую инспекцию, МФЦ или онлайн в личном кабинете налогоплательщика.
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