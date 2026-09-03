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Программа SATA помогла Strive купить 143 BTC за десять дней

Программа SATA помогла Strive купить 143 BTC за десять дней

Компания Strive продолжает наращивать биткоин-резервы благодаря программе привилегированных акций SATA.

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