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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио

Дрессировщик Эдгард Запашный в шоке, что у Макаревича запланированы концерты в России. Музыкант Андрей Макаревич осудил кампанию России по защите Донбасса, а также не раз успел оскорбить россиян, когда, например, защищал звезд, покинувших страну.

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