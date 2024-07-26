Чистая экономия: ученые выяснили, сколько туалетной бумаги нужно использовать за раз

У каждого из нас свои привычки, и это касается всего, в том числе использования туалетной бумаги. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько ее необходимо расходовать за один раз, чтобы и остаться чистым, и не истратить слишком много? Специалисты по защите окружающей среды, которые стараются любыми способами сократить употребление бумаги на планете, рассказали, как сделать, чтобы рулон не кончался дольше.
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