Захарова указала на целенаправленную охоту Киевом на неугодных режиму

Власти Украины ведут целенаправленную охоту на инакомыслящих людей, в том числе публикуя их данные на экстремистском сайте «Миротворец», где публикуется личная информация людей, считающихся врагами страны.
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